سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، ظهور شعاعين قويين من الضوء الأزرق في سماء مدينة نيويورك، وذلك تخليدا لبرجي مركز التجارة العالمي التوأمين اللذين تم تدميرهما في 11 سبتمبر 2001.

وذكر المراسل أن هذا الحدث الذي يحمل اسم "تربيوتي إن لايت" (Tribute in light) يقام سنويا في هذا الوقت منذ عام 2002.

وتقع حزم الضوء على بعد 120 مترا من النصب التذكاري الوطني لأحداث 11 سبتمبر، ويقوم بتشكيلها 88 مصباحا كشافا.

وأشار المراسل، إلى أنه من الممكن ملاحظة كيف تتلون الطيور الطائرة باللون الأزرق عند دخولها ضمن الشعاع الضوئي.

ويقوم سكان المدينة وزوارها من السائحين، بالتقاط الصور على خلفية العمودين الضوئيين اللذين ينيران السماء في الليل.

ووقعت هجمات 11 سبتمبر عام 2001، عندما تمكن مجموعة من الأشخاص من الاستيلاء على 4 طائرات مدنية واستخدامها للاصطدام بأهداف حيوية في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا.

وتسبب اصطدام طائرتين ببرجي مركز التجارة العالمي في سقوط 2977 قتيلا وآلاف المصابين، بينما اصطدمت الطائرة الثالثة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وسقطت الرابعة في أحد الحقول في ولاية بنسلفانيا.