وزير السياحة: الهدف الرئيسي من الزيارة لموسكو هو إطلاعهم على الإجراءات الاحترازية

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن: "الهدف الرئيسي من زيارتي إلى روسيا هو اطلاعهم على الإجراءات الاحترازية في مصر".

ونوه العناني - في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "ام بي سي مصر" اليوم السبت - بأن الرد الروسي حول استئناف السياحة والزيارات الروسية لمصر يعد إيجابيا وليست هناك أى ملاحظات منهم سواء أمنية أو سياحية أو صحية.

وأشار إلى أن زيارته إلى روسيا بمثابة أول لقاء رسمي منذ زمن مع السلطات الروسية المعنية بالسياحة، والمعنية بأزمة كورونا أيضا، واتحاد الغرف السياحية في روسيا، وأصحاب الشركات السياحية، وعدد كبير من الإعلاميين في روسيا.

وأعرب عن أمله في أن تزداد الأعداد و السياحة خلال الفترة القادمة، مبينا في الوقت نفسه أنه تم التوافق مع شركات السياحة الروسية على خطة لزيادة الأعداد تدريجيا.

ووصل العناني مساء الأربعاء الماضي إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث جاءت هذه الزيارة القصيرة قبل نهاية أول شهر على استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.