إدارة المصري تنهي إجراءات التعاقد على عقد رعاية جديد للنادي

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة، والتي ستحصل على حق رعاية الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى اعتبارًا من الموسم الكروى المقبل 2023/2022 ولمدة ثلاثة مواسم.

وأبدى كامل أبو على رئيس مجلس إدارة النادى المصرى عن سعادته الغامرة بتوقيع مثل هذا التعاقد مؤكدًا أن هذا التعاقد سيكون هو بداية التعاون بين النادي المصري وشركة الرعاية في عدد من المجالات بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصرى خلال الفترة المقبلة.

فيما أشاد إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للنادي المصرى بنجاح شركته في الحصول على لرعاية فريق عريق بحجم وقيمة النادى المصرى، صاحب الجماهيرية الكبيرة والشعبية العريضة.