رئيس أوزبكستان: قمة سمرقند صفحة جديدة في قصة نجاح منظمة شنغهاي للتعاون

قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم الاثنين، إن القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، ستظهر كيفية إقامة حوار شامل جديد على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء من أجل الأمن والازدهار.

وأوضح أن سمرقند يمكن أن تصبح منصة لتوحيد الدول والتوفيق بينها وبين أولويات السياسة الخارجية المختلفة، وأنه يأمل أن تفتح القمة صفحة جديدة في قصة نجاح المنظمة، ذاكرا أنه سيتم تقديم مقترحات ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز ازدهار المنظمة وكل الدول الأعضاء.

جاء ذلك في مقال كتبه الرئيس الأوزبكي نُشر على موقعه الإلكتروني قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في مدينة سمرقند الأوزبكية يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست عام 2001 وتضم في عضويتها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، في حين أن أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا دول شريكة، وفي قمة سمرقند من المتوقع أن يتم قبول إيران كعضو كامل العضوية في المنظمة وكذلك الترحيب بطلب بيلاروسيا للحصول على وضع دولة عضو.