ينطلق مسلسل "وعد إبليس" على منصة "شاهد" يوم 16 سبتمبر الجاري، من بطولة الفنان المصري عمرو يوسف والفنانة الأميركية بولا باتن والفنان السعودي يعقوب الفرحان.

ويشارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، الراحلة مها أبو عوف، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم، وآخرين.

وتدور أحداث العمل حول ابراهيم، رجل الأعمال الشاب والناجح (عمرو يوسف)، الذي تصاب زوجته زينة التي يحبها (عائشة بن محمد) بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد من يقنعه بقدرته على شفاء زوجته مقابل توقيع عقد بيع روحه لابليس بعد موته.

ولكن سرعان ما ينكث إبليس بوعده ليبدأ بتحويل إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة. كيف سيقوم إبراهيم بإنقاذ روحه التي يبدأ الظلام بالتسلّل إليها تدريجياً؟ ومن هي الفتاة الأميركية التي ستساعده على ذلك؟ وهل يتمكّنان معاً من التصدي لأعمال ابليس وإنقاذ روح ابراهيم من المخطط الشيطاني الأوسع نطاقاً.

وشارك في كتابة المسلسل البريطاني توني جوردان، والبريطانية انجي لومان فيلد التي يحفل سجلها بأعمال عالمية على غرار (East Enders ،Holby City ،Doctors، وغيرها)، وريتشارد بيلامي "Let’s go Home"، "رشاش"، والشيخة سهى آل خليفة (رشاش)، ورضوى شاهين.

ويحمل العمل توقيع المؤلف توني جوردان، وهو صاحب أعمال عالمية، أبرزها "Hustle" الحائز على جائزتي "إيمي" و"بافتا"، إضافةً إلى: "Eastenders" ،"Minder" ،"Boon" ،"Eldorado" ،"Can’t Buy Me Love" ،"City Central"، "رشاش"، وغيرها.