برلمان سنغافورة يقف دقيقة حدادا على الملكة إليزابيث

وقف أعضاء البرلمان في سنغافورة اليوم الاثنين، دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن رئيسة مجلس النواب إندراني راجا قولها "لم تكن جلالة الملكة الراحلة ملكة المملكة المتحدة فحسب، بل كانت أيضا رئيسة الكومنولث وهي أسرة مكونة من 56 دولة في جميع أنحاء العالم والتي تعد سنغافورة عضوًا فيها".

وحضر الجلسة البرلمانية المفوض السامي البريطاني لجمهورية سنغافورة كارا أوين.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما، وستقام الجنازة الرسمية لها يوم 19 سبتمبر الجاري في كنيسة وستمنستر أبي في لندن.

يشار إلى أن مجلس اعتلاء العرش البريطاني قد أعلن أمس الأول (السبت) الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد.

وتعهد الملك - خلال كلمة له عقب إعلانه ملكا - بتكريس الباقي من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد بعد وفاة والدته الملكة.