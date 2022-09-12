تُطلق وزارة الأوقاف يوم غد الثلاثاء -لأول مرة- مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية في تمام التاسعة والنصف صباحًا من مسجد الرحمة بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

ويترأس المقرأة الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبحضور القارئ الشيخ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والدعوة عامة ومفتوحة للحضور.

وفي سياق آخر، انطلقت، اليوم الاثنين، بأكاديمية الأوقاف الدولية دورة مكون اللغة الإنجليزية للدفعة الخامسة من الدورة المتكاملة بمحاضرة للدكتور أسامة يوسف، الباحث بمرصد الأزهر الشريف، لعدد (73) إمامًا وواعظة من الدفعة الخامسة في الدورة المتكاملة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية لديهم، وشيوع روح التنافس الكريم بينهم والسعي الدؤوب لمواكبة مستجدات العصر، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل، وفي إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد المتميز للأئمة والواعظات وصقلهم بمختلف المعارف والعلوم.

كما شاركت الكاتبة ياسمين مجدي، عضو اتحاد كُتّاب مصر، بورشة "حكي" للأطفال، وصاحب ذلك مسرحية للأطفال قدمتها رحمة محجوب بعنوان: "الأمانة"، كما شاركت المواهب داليا، ودعاء، وملك، ورويدة بقصيدة "خذوني معكم" في فقرة الشعر والإنشاد، بمسجد قباء بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة اليوم الاثنين، حرصًا من وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من الوزارة بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال الذي تقيمه الأوقاف.

وأقيمت فعاليات البرنامج بحضور الدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد الجوهري، مدير إدارة القاهرة الجديدة، والشيخ عبد العزيز البنا مفتش المساجد بإدارة أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ علي أبو العطا إمام المسجد، والواعظة مرفت محمد رمضان القائمة بالنشاط الصيفي بالمسجد، والشيخ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.

وخلال فعالية ورشة "حكي" أكدت الأستاذة ياسمين مجدي أن إقامة البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد مدعاة للفخر ومصدر إلهام روحي للأطفال، مشيدة بمبادرة حق الطفل التي تتبناها وزارة الأوقاف والتي تحظى برعاية خاصة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمة خالص الشكر والتقدير للوزير وللقائمين على هذا البرنامج، الذي يسعى لتنمية مهارات الأطفال من خلال العديد من الأنشطة المقدمة من خلال هذا البرنامج.

وأشادت عضو اتحاد كُتّاب مصر بأئمة وواعظات الأوقاف في المشاركة بهذه القوة في نجاح هذا البرنامج، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال؛ مثل استخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال من خلال البرنامج الصيفي والذي يعقد بالمساجد.

كما قدمت شرحا مبسطا لكتاب "الحقيقة والخيال" ضمن سلسلة "رؤية للنشء"، حيث يدور الكتاب حول الربط بين الحقائق العلمية التي كانت في طيات كتب الخيال العلمي؛ مثل الحياة على القمر، وصناعة الإنسان الآلي، والسفر عبر الزمن، وغير ذلك من الخيال العلمي الذي حقق العلم الحديث الكثير منه.

وخلال الفعاليات، أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم الغامرة بانضمام أطفالهم إلى البرنامج الصيفي الذي قدمته وزارة الأوقاف لأطفالهم، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق لتلقي الأطفال والشباب القيم والأخلاق النبيلة، وأن إقامة البرنامج الصيفي بالمساجد ربط للأطفال بالمساجد، كما أنه أعاد الصلة الروحية لهم بالمسجد.

وقد شاركت المواهب داليا، ودعاء، وملك، ورويدة بقصيدة "خذوني معكم" في فقرة الشعر والإنشاد، كما تم تقديم عرض مسرحي لعدد من القصص التربوية للأطفال تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين. وتم إهداء الأطفال وأولياء الأمور نسخًا من مجلة "الفردوس"، وعددًا من كتاب "الحقيقة والخيال" الصادر ضمن سلسلة "رؤية للنشء".