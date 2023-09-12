مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بخريجي معهد السينما بأكاديمية الفنون

أعلن الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن عقد اتفاق مع الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون على تنظيم حفل تخرج لطلاب المعهد العالي للسينما بالإسكندرية التابع لأكاديمية الفنون.



ومن المقرر أن يقام الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ39 للمهرجان المقامة في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، حيث يتسلم الطلاب شهادات التخرج من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للسينما.



كما يسلم الناقد السينمائي الأمير أباظة للطلاب شهادات تقدير مقدمة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.