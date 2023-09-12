 جسر جوي جزائري لنقل مساعدات إنسانية إلى ليبيا - بوابة الشروق
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جسر جوي جزائري لنقل مساعدات إنسانية إلى ليبيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:19 م

قررت الجزائر، إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، في أعقاب الإعصار دانيال الذي ضرب عددا من المدن الليبية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر: "استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، جراء الإعصار الذي ضرب عددا من المدن في دولة ليبيا ، قررت الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية".

وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، يتم شحنها عن طريق جسر جوي مكون من ثماني طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري.

كما شددت على أن هذه المساعدات تعبر "عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".


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