جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل عنصرين من حزب الله في جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في منشور على تطبيق تليجرام، مقتل عنصرين من حزب الله في منطقتين مختلفتين بجنوبي لبنان خلال أقل من ساعة.

وقتل جيش الاحتلال، مسلحا شارك في محاولات حزب الله لإعادة بناء بنيته التحتية في منطقة ياطر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان صحفي، إن "غارة للعدو الإسرائيلي اليوم على دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن ثان بجروح".

وقتل جيش الاحتلال، في منطقة بنت جبيل، مسلحا كان يشغل منصب ممثل حزب الله المحلي.

وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم، قصف جيش الاحتلال أيضا مسلحا آخر من حزب الله، في الضربة الثالثة ضد عضو من الحزب اليوم الأحد.

وعلى الصعيد نفسه، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة بين بلدة صفد البطيخ وبلدة برعشيت".