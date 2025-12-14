نتنياهو: حذرت من سياسة أستراليا قبل هجوم سيدني

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه حذر نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، في رسالة بعث بها قبل أربعة أشهر، من أن دعوة بلاده إلى إقامة دولة فلسطينية "تسكب الزيت على نار معاداة السامية".

وكتب نتنياهو، في الرسالة: "إنها تكافئ إرهابيي حماس، وتشجع من يهددون يهود أستراليا، وتغذي كراهية اليهود التي باتت تطارد شوارعكم"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن الحكومة الأسترالية "لم تفعل شيئا لوقف انتشار معاداة السامية"، وأن النتيجة كانت الهجوم بإطلاق النار الذي وقع في سيدني.