اجتاحت الفيضانات المدمرة أجزاءً من شرق ليبيا مؤخرا، بعدما ضربت العاصفة "دانيال" ساحل البحر المتوسط للبلاد. وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، كانت حصيلة الضحايا 5200 قتيل ونحو 8 آلاف مصاب أو مفقود، وكانت الأغلبية في مدينة درنة الساحلية، حيث ظهرت لقطات مروعة لأضرار واسعة النطاق.

* لماذا شهدت درنة أضراراً بالغة؟

بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يقسم وادي درنة، المدينة التي يعيش فيها 90 ألف نسمة، وهو نهر موسمي يتدفق من المناطق المرتفعة في اتجاه الجنوب، وعادة ما تكون محمية بسبب السدود الموجودة فيها.

وأظهرت خريطة وصورة للأقمار الصناعية عرضتها "جارديان" المشهد الطوبوغرافي جنوب درنة. وقد انهار سدان، ليلة الأحد، مما أدى إلى تدفق شديد للمياه جرفت الأحياء السكنية على ضفتي النهر.

* ما المناطق المتضررة الأخرى؟

من بين المناطق الأخرى المتضررة بشدة، مدينة البيضاء، حيث تم الإبلاغ عن مقتل حوالي 50 شخصاً، بالإضافة إلى مدينتي شحات والمرج، حيث أوضحت الصور قبل وبعد الفيضانات مدى تأثرهما. وفي مدينة سوسة، على بعد حوالي 47 ميلا من غرب درنة، أظهرت لقطات أكوام من السيارات فوق بعضها البعض جرفتها الفيضانات.

* هل ليبيا مستعدة للتعامل مع الدمار؟

أكد انهيار السدين في وادي درنة ضعف البنية التحتية في ليبيا بعد أكثر من عقد من الفوضى.

* ما هي الدول المتأثرة بـ"دانيال"؟

قتلت العاصفة ما لا يقل عن 27 شخصا عندما ضربت أجزاء من اليونان وبلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي قبل تحركها جنوبا. وأظهرت لقطات من اليونان سيارات تدفعها موجات البحر وانفتاح مجاري في الطرق.