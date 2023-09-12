فيفا يحدد موعد إجراء قرعة كأس العالم لمنتخبات تحت 17 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء إجراء قرعة بطولة كأس العالم لمنتخبات تحت 17 عاما (إندونيسيا 2023)، في مقر فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية يوم الجمعة المقبل.

ويتنافس في البطولة 24 منتخبا هم منتخبات الأرجنتين والبرازيل وبوركينا فاسو وكندا والإكوادور وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيران واليابان وجمهورية كوريا ومالي والمكسيك والمغرب وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا وبنما وبولندا والسنغال وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان وفنزويلا.

وأوضح فيفا عبر موقعه على الإنترنت أنه سيجرى توزيع المنتخبات الـ 24 على ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة فرق، وستوزع الفرق على أربعة أوعية، ويسحب من كل وعاء منتخب ليوضع في مجموعة من المجموعات الست.

وتم توزيع الفرق على الأوعية بناء على نظام النقاط الذي جرى تحديده وفقا لجودة الأداء في آخر خمس نسخ من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

وجرى وضع إندونيسيا تلقائيا في الوعاء الأول بصفتها مضيفة للبطولة. ويتمثل المبدأ العام للفيفا في الحرص على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.

وسيدير القرعة خايمي يارزا مدير بطولات فيفا بمساعدة الفائز السابق بكأسها، ستيفن أبياه، وكذلك خوليو سيزار الذي لعب نهائي نسخة 1995 لهذه البطولة.

وستوزع المنتخبات على الأوعية كما يلي:

الوعاء الأول: إندونيسيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإسبانيا واليابان

الوعاء الثاني: ألمانيا ومالي وإنجلترا وجمهورية كوريا والأرجنتين والإكوادور

الوعاء الثالث: نيوزيلندا وإيران والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان والمغرب

الوعاء الرابع: كندا وكاليدونيا الجديدة وبنما وفنزويلا وبولندا وبوركينا فاسو.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الست، إلى جانب أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الستة عشر، وتشهد البطولة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الخاسرين في الدور قبل النهائي.