عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب ثلاثيني أسفل عقار بمدينة السادات، حي الوراق، شمال المحافظة، مساء الثلاثاء.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص متوفي في ظروف غامضة بجوار نزلة الطريق الدائري "القومية العربية"، نطاق قسم شرطة الوراق.



توجيهات سريعة من قِبل اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.



سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الشمال والمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم الوراق، تنسيقا مع فريق من النيابة العامة وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "محمود.م"، يبلغ من العمر 32 سنة، وتبين سقوطه من الطابق الثامن بالعقار محل الواقعة.



ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وأسرة المتوفي، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة ومعرفة وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.