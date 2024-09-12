وكيل صحة المنوفية يناقش الاستعدادات لبعثة منظمة الصحة العالمية والأعمال الوقائية

عقد الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمراجعة الأعمال الوقائية والاستعداد للمراجعة الخارجية التي ستقوم بها بعثة منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة إجراءات ترصد الحمى والطفح الجلدي، وأهمية اكتمال وثائق الإشهاد، وضمان تحقيق نسب التغطية المطلوبة بالتطعيمات الروتينية على مستوى المديرية والإدارات والوحدات الصحية.

كما تم استعراض ملاحظات الفريق المركزي واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها، وذلك بحضور فريق الطب الوقائي من وزارة الصحة، الذي ضم الدكتور محمد فايز، والدكتورة آية أحمد، ومحمد الطوخي.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد العسكري، مدير الطب الوقائي، والدكتورة عبير نشأت، مدير مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة نشوى السيد، مسؤولة ترصد الحمى والطفح الجلدي، والدكتورة منة الله السيد، مسؤولة التطعيمات، وإبراهيم عمار، مراقب عام المديرية.



