يطرح المطرب طارق فؤاد على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات الراديو، ألبومه الديني الجديد بعنوان "ولد الحبيب" اعتبارا من غد الجمعة، والذي يضم 12 أغنية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأعرب الفنان طارق فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن سعادته بهذا الألبوم، مؤكدا أن جميع أغنياته خرجت من قلبه بصدق، قاصدا به كل الخير.

وروج فؤاد لألبومه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "دي أول غنوة في ألبومي الديني الجديد ولد الحبيب اللهم اجعله فاتحة خير بحق جاه حبيبك المصطفى"، حيث لاقى العديد من التعليقات الإيجابية من متابعيه، متمنيين له التوفيق.

الألبوم جميع أغنياته من ألحان طارق فؤاد، وشارك أيضا في كتابة بعض كلماته مع الشاعر حسن رياض، وأشعار من التراث القديم لـ الشريف محمد مهدى التبر، والشيخ عبد الله القوصي، وقام بالتوزيع الموسيقى كل من يحيى الموجي، ومحمد يسرى، ومحمد حسن، وطارق فؤاد، والألبوم من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".