مشرعون يجتمعون في قمة القرم وزيلينسكي يستبعد التنازل عن شبه الجزيرة

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا التنازل عن شبه جزيرة القرم.

وحضر برلمانيون من أكثر من 60 دولة قمة منصة القرم في كييف يوم الأربعاء.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد التضامن مع أوكرانيا وتسليط الضوء على الوضع في القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود عام 2014، في انتهاك للقانون الدولي.

وقال زيلينسكي في القمة إن أوكرانيا لن تترك أي شيء، أو أي شخص، في الأسر.

وتابع: "هذا جزء من أخلاقنا. أوكرانيا لا تتاجر بأراضيها ولا تتخلى عن شعبها".



وأوضح: "عندما نعمل مع العالم من أجل نهاية عادلة لهذه الحرب، فإننا نذكره ليس فقط بالأرض التي تحمل الآن، مؤقتا، الألوان الثلاثة للمحتل، ولكن أيضا بمصائر الناس التي لا يمكن تركها مدمرة. نحن في أوكرانيا لا ننسى الكثير من الأشخاص".

وتم إطلاق منصة القرم الدولية في عام 2021 بمبادرة من زيلينسكي.