وزير خارجية إيران: لم نزود روسيا بأى صواريخ باليستية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لم تزود روسيا بأي صواريخ باليستية، وأن هذه المزاعم هي جزء من الحرب النفسية.

وقال عراقجي، في منشور على حسابه الخاص على منصة (إكس)، في تعقيب على تقارير عدد من الدول الغربية بشأن تعاون عسكري إيراني روسي: "هؤلاء الذين يدمنون على العقوبات يجب أن يسألوا أنفسهم سؤالا، وهو كيف يمكن لإيران أن تصنع هذه الأسلحة المعقدة وتبيعها"، مشددا على أن العقوبات ليست حلا لكنها جزء من المشكلة.

وفي وقت سابق، ردت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى الادعاءات الغربية بشأن تزويد طهران لموسكو بالصواريخ الباليستية، وقالت يوم الجمعة الماضي، إن إيران ترى أن تقديم المساعدة العسكرية إلى أي من أطرف الحرب في أوكرانيا بأنه تصرف غير إنساني كونه يزيد من الخسائر بالأرواح والضرر بالبنية التحتية في أوكرانيا.