كيف رد بوتين على احتمالية قصف الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى؟

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، بتأكيده أن هذا السيناريو سيعني دخول مباشر للناتو في الصراع.

وقال بوتين، في مقطع فيديو نُشر على منصة "تليجرام" الخاصة بالصحفي بافيل زاروبين، إن القوات الأوكرانية تشن ضربات في عمق الأراضي الروسية منذ فترة طويلة، لكن استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لهذا الغرض سيعني أن الجيش الغربي هو الذي سينفذ بشكل مباشر مهاجمة الأراضي الروسية، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن السماح أو منع نظام كييف من تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، فهو يفعل ذلك على أي حال.. لكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهذه قصة مختلفة تماما".

وأوضح الرئيس الروسي، أن "الجيش الأوكراني غير قادر على تنفيذ ضربات بالأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، لأن ذلك لا يمكن القيام به إلا باستخدام الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية".

وأكد بوتين، أنه "من المهم للغاية، وربما الأساسي، أن مهام الطيران لهذه الأنظمة الصاروخية، في الواقع، لا يمكن تنفيذها إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو.. نحن نتحدث عن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت دول الناتو تشارك بشكل مباشر في الصراع أم لا".