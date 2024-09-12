إعلام عبري: استقالة 3 مسئولين بشرطة الاحتلال خلال شهر واحد

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن قائد الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية عوزي ليفي، أبلغ المفتش العام للشرطة قراره الاستقالة من منصبه.

ونوهت القناة عبر موقعها الرسمي، أن الشرطة الإسرائيلية شهدت 3 استقالات خلال شهر واحد، إذ تقدم كل من: قائد وحدة التحقيقات، وقائد لواء الشمال، وقائد لواء الضفة الغربية باستقالتهم.

وأشارت إلى أن قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، وأن تعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يعني إتمام سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ قائد وحدة الاستخبارات 8200 اللواء يوسي شارييل، أبلغ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باستقالته من منصبه، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «الجزيرة».

ومطلع الشهر الجاري، أشار موقع «والا» العبري، بأن قائد الوحدة 8200، أكبر وحدة لجمع المعلومات في الجيش الإسرائيلي العميد يوسي شاريئيل، ينوي الإعلان عن انتهاء مهامه في الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن الجناح الاستخباراتي - الّذي تمّ تصنيفه كأحد المسئولين الرّئيسيّين عن فشل التصدي لأحداث 7 أكتوبر الماضي – شهد ثورة بعد نحو 11 شهرًا من اندلاع الحرب على غزة.