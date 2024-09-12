الرئيس الألماني يبدي إعجابه بمنطقة آثار سقارة وحضارة مصر القديمة

زار الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، أمس، موقع سقارة الأثري بمحافظة الجيزة، والذي يعد أحد أهم المواقع التراثية العالمية المسجلة لدى اليونسكو في مصر. وذلك برفقة، ديتريش روا، مدير المعهد الألماني للآثار (DAI) في القاهرة، وعدد من الأثريين المصريين، والذي تفقد خلال زيارته عدد من المقابر الأثرية والهرم المدرج، وعدد من المواقع الجاري العمل عليها من قبل البعثات المصرية والأجنبية.

وأعرب الرئيس شتاينماير، عن إعجابه بهذا الجزء المهم من الحضارة المصرية القديمة، وقام بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

وبحسب تصريحات الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، إن منطقة سقارة تعد بمكانة أقصر الشمال في مصر من حيث القيمة الأثرية، فهي الجبانة الشمالية، في حين أن الأقصر كانت الجبانة الجنوبية.

وتابع: سقارة استُخدمت في العصور العتيقة أي فترة الأسرتين الأولى والثانية، التي تُعدّ عصر تأسيس الدولة المصرية ومع قدوم الأسرة الثالثة والملك زوسر أصبحت مكاناً مقدساً للدفن، ما يفسّر استمرار استخدام مقابرها في عصور تالية».