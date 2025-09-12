وزير خارجية كوريا الجنوبية يدعو مجلس الشيوخ الأمريكي لاتخاذ خطوات لتجنب تكرار احتجاز العمال الكوريين

أفادت وزارة الخارجية في سول، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون دعا إلى اتخاذ خطوات لمنع تكرار حوادث مثل احتجاز العمال الكوريين الجنوبيين في جورجيا، معربا عن أمله في أن يدعم الكونجرس الأمريكي إصلاحات التأشيرات للشركات الكورية.

ووجه جو هذه الدعوة خلال اجتماعاته مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج (جمهوري من إنديانا)، وبيل هاجرتي (جمهوري من تينيسي)، وأندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي) في واشنطن يومي 10 و11 سبتمبر (بالتوقيت الأمريكي)، في أعقاب مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية الأسبوع الماضي موقع بناء مصنع لمشروع مشترك بين شركة هيونداي موتور وشركة إل جي لحلول الطاقة في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتم احتجاز اكثر من 300 عامل كوري جنوبي لمدة أسبوع بسبب مخالفات محتملة لقواعد التأشيرة الأمريكية ولكن تم إطلاق سراحهم وغادروا إلى ديارهم على متن طائرة مستأجرة أمس الخميس بعد أن حلت المفاوضات الدبلوماسية القضايا.

وأثارت هذه الحملة صدمة في كوريا الجنوبية في وقت تعمل فيه الشركات الكورية على تكثيف استثماراتها في الولايات المتحدة وسط جهود إدارة دونالد ترامب لإنعاش الصناعات الأمريكية مثل التصنيع وبناء السفن.

وقالت الوزارة إن الوزير جو شدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أساسية لضمان عدم تعرض مواطنينا لمعاملة غير عادلة حتى تتمكن الشركات الكورية من المضي قدما في خططها الاستثمارية في الولايات المتحدة.

ودعا الوزير الكونجرس إلى دعم إصلاح التأشيرات وخاصة إنشاء فئة جديدة من التأشيرات لرجال الأعمال الكوريين حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل لمعالجة قضايا التأشيرات طويلة الأمد بشكل أفضل.

ورحب أعضاء مجلس الشيوخ بالسعي لإيجاد سبل لإصلاح التأشيرات مثل تشكيل مجموعة العمل، وتعهدوا بتقديم الدعم التشريعي وغيره من أشكال الدعم.

وذكر هاجرتي أن الموظفين المهرة الذين يزورون الولايات المتحدة، موجودون هنا للتعامل مع المعدات التي تتطلب خبرة خاصة وأنهم لا يأخذون الوظائف المحلية بل يساعدون في تسهيل بناء المصانع، مما يساهم في خلق فرص العمل وفقا للوزارة.