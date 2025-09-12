الاتحاد الأوروبي واثق من تحقيق هدف 2035 المناخي بشأن السيارات الجديدة

لا تزال المفوضية الأوروبية واثقة من أن السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ستكون محايدة مناخيا إلى حد كبير بحلول عام 2035.

وذكرت وثيقة تصورية للمفوضية إن هدف تحقيق تنقل نظيف وبأسعار معقولة بنسبة 100% في غضون 10 سنوات لا يزال قابلاً للتحقيق.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من العام، مما أعطى السيارات الكهربائية حصة سوقية بلغت 17%.

واعتبارا من عام 2035، لن يُسمح بتسجيل سيارات جديدة بمحركات بنزين أو ديزل في الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل.

وفي ألمانيا، يضغط سياسيون من الأحزاب المحافظة وممثلون عن الصناعة بشكل خاص بالتراجع عن قرار الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق.

وتجتمع المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة مع ممثلين عن صناعة السيارات، مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية مما يعزز موقف المفوضية.

وأشارت الوثيقة إلى أن قطاع السيارات قد حصل بالفعل على دعم كبير. وفي مايو الماضي، سمحت المفوضية لشركات صناعة السيارات بمزيد من المرونة لتحقيق الأهداف المناخية ، مما منح مصنعي السيارات والشاحنات الصغيرة وقتا إضافيا للامتثال.

ومع ذلك، حذرت المفوضية من أنه على الرغم من التقدم في مجال التحول إلى الكهرباء، تواجه الصناعة تباطؤا في الطلب ومنافسة متزايدة من الشركات المصنعة غير الأوروبية. وتكافح العديد من شركات صناعة السيارات والموردين مع تقلص هوامش الربح.