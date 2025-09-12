 ترامب يرجح مقتل اثنين من المحتجزين الإسرائيلييين في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025 7:42 م القاهرة
ترامب يرجح مقتل اثنين من المحتجزين الإسرائيلييين في غزة

واشنطن - (د ب ا)
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 7:05 م

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، احتمالية مقتل اثنين من المحتجزين العشرين الذين ما زالوا فى قطاع غزة لدى حركة حماس الفلسطينية.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: "أخبرت حماس أننا نريد استعادة رهائننا. لقد استعدنا جميع الأمريكيين بالفعل، لكنني الآن أتحدث بشكل رئيسي عن الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف، أن "مختطفين (اثنين) ربما قُتلا في الأيام الأخيرة من بين العشرين الذين يُفترض أنهم ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة، بحسب ما أورده موقع (آي 24 نيوز) الإسرائيلي".

وتابع ترامب، أن الولايات المتحدة "ستُسوّي الوضع في غزة"، دون أن يُفصّل الاستراتيجية المُتوخّاة لذلك.

 


