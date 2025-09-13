الحوثيون: قصفنا أهدافا إسرائيلية حساسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثيين أنها استهدفت مواقع إسرائيلية حساسة في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري متعدد الرؤوس.

وأوضحت الجماعة في بيان أن الصاروخ من نوع “فلسطين2″، مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها، بحسي موقع قناة المسيرة الاخبارية.

وتعهدت بأنها ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات إسنادا للمحاصرين في غزة، حسب البيان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم السبت أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وبينما دوّت صافرات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية أعلن الجيش في بيان لاحق اعتراض الصاروخ اليمني.