تحدث آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن وضعية المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك وتحدي استعادة جاهزيته البدنية بعد فترة غياب طويلة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بيرنلي في البريميرليج: "لا يزال من المثير متابعة مدى جاهزية ألكسندر إيزاك في معركته لاستعادة لياقته البدنية الكاملة، خاصة أنه لم يخض فترة إعداد صيفية على الإطلاق، لقد شارك لـ18 دقيقة فقط أمام كوسوفو يوم الاثنين، في أول ظهور له منذ مايو الماضي، ثم عاد لخوض أول حصة تدريبية معنا الأربعاء".

وأضاف: "مباراة الأحد تبدو مبكرة للغاية لبدء إيزاك أساسياً، وربما يكون الخيار الأفضل إشراكه كبديل، خصوصاً مع اقتراب مباريات مهمة على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل، يجب أن أشيد بمدرب السويد يون دال توماسون، فقد امتلك ربما أفضل مهاجم في العالم لكنه تعامل معه بحذر لتجنب إصابته، وهذا يستحق الاحترام، نحن أيضاً سنمنحه الوقت الكافي، فلا تتوقعوا منه خوض 90 دقيقة كل أسبوع، لقد وقعنا معه عقداً لست سنوات، وعلينا تجهيزه تدريجياً"، مؤكداً أن الجماهير يجب أن تتفهم هذه السياسة.

وتابع المدرب الهولندي: "في كرة القدم، هناك دائماً انتقادات، وأحياناً تصفيق ودعم كما حدث بعد كأس الرابطة، هذا جزء من حياتي كمدرب، ومن حياة اللاعب أيضاً، والآن أصبح إيزاك جزءاً من مشروع ليفربول".

وعن خياراته الهجومية، أوضح سلوت: "هذه ليست المرة الأولى التي يمتلك فيها مدرب لليفربول مرونة هجومية، فقد اعتاد يورجن كلوب على تغيير مجريات المباريات من خلال تنوع الخيارات، حالياً، معظم لاعبينا جاهزون بدنياً بعدما شاركوا في التدريبات هذا الأسبوع، باستثناء كورتيس جونز الذي تعرض لإصابة وسيغيب عن مواجهة بيرنلي، أود أن أوجه الشكر لمدربي المنتخبات، مثل مدرب السويد ومدرب هولندا، الذين تعاملوا بحرص مع لاعبين مثل إيزاك ورايان جرافنبرج".

وبشأن شخصية المهاجم السويدي، قال سلوت: "ربما لا تصدقونني، لكنني لم أتحدث معه كثيراً بعد انضمامه، اتصلت به عقب التوقيع مباشرة، ثم سافر إلى السويد، وخلال التوقفات الدولية أترك اللاعبين عادةً لمدربي منتخباتهم، أرسلت له بعض الرسائل، وسأتعرف عليه أكثر خلال الفترة المقبلة، لدينا ثقافة رائعة هنا، وتعاقدنا معه لجودته وإمكاناته الكبيرة التي أثق بها تماماً".

وختم المدير الفني حديثه قائلاً: "لا يمكن مقارنة الصفقات أو المواقف ببعضها، فلكل ظرف خصوصيته، كنت أشعر دائماً أن الفريق بحاجة إلى مهاجم إضافي، وأنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في ضم اللاعب الذي أردناه بالفعل".