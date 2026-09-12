لافروف: روسيا منفتحة على المحادثات وترفض وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف لكنها ترفض وققا متزامنا لإطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا، وفقا لتقرير نشرته اليوم السبت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية.

وأكد لافروف، على هامش قمة دول بريكس التي تعرّف نفسها كثقل موازن للغرب في نيودلهي، أن الحكومة الروسية لا تفتقر إلى النوايا الحسنة.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نظل على استعداد للمفاوضات، لكن العمليات العسكرية لن تُعلَق طوال فترة المفاوضات".

وجدد لافروف، عرض موسكو بإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف لافروف، مجددا دعوته له لزيارة موسكو بغرض التفاوض: "إذا أراد اللقاء، فليأت.. يُعد هذا بالفعل لفتة هائلة لحسن النية من جانبنا".

ورفض زيلينسكي، بشكل قاطع هذا العرض الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدمه له قبل أشهر.