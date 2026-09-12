مسقط وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحثت سلطنة عُمان والولايات المتحدة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الـ18 للجنة العسكرية المشتركة في واشنطن.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، السبت، أن السلطنة والولايات المتحدة عقدتا الاجتماع الـ18 للجنة العسكرية المشتركة، لبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب المصدر ذاته، ترأس الجانب العُماني الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، فيما ترأس الجانب الأمريكي مايكل ديمينو نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان، العُماني والأمريكي، خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمسارات التنسيق الدفاعي المتبادل.

وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين العُماني والأمريكي.

والتَقَى الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية، على هامش الاجتماع، مع عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما شملت زيارة المسؤول العسكري العُماني، التي لم توضح الوكالة مدتها أو جدولها، ولاية أريزونا الأمريكية، حيث التقى بعدد من مسؤوليها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي المشترك في إطار برنامج الشراكة القائم بين سلطنة عُمان والولاية الأمريكية.

وتقوم العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان على تعاون سياسي وأمني متنامٍ، إلى جانب دور مسقط كقناة اتصال ووساطة في أزمات المنطقة.

وفي مارس 2019، وقّعت السلطنة والولايات المتحدة اتفاقية إطارية لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون بين البلدين، أتاحت للقوات الأمريكية الاستفادة من تسهيلات في عدد من الموانئ والمطارات العُمانية، خصوصًا ميناء الدقم.

وفي نوفمبر 2022، أطلقت واشنطن ومسقط أول حوار استراتيجي بينهما، وبحث الجانبان خلاله ملفات إقليمية بينها اليمن والقضية الفلسطينية.

كما برز الدور العُماني في تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ استضافت مسقط جولات من المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، ما عزز موقع السلطنة كوسيط وقناة دبلوماسية بين واشنطن وطهران.