تفقدت الدكتورة أميرة يسن محمد هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، شركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ لمتابعة منظومة إدارة الأزمات والطوارئ والاطمئنان على جاهزية الشركة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، وكان في استقبالها المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وعدد من قيادات الشركة.

وشملت الزيارة تفقد غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بالشركة، حيث اطلعت نائبة المحافظ على آليات العمل المتبعة في المتابعة اللحظية لشبكات ومحطات الصرف الصحي، والتعامل الفوري مع البلاغات والأحداث الطارئة، إلى جانب منظومة التواصل والتنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة والجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

واستمعت الدكتورة أميرة إلى شرح حول إمكانات غرفة العمليات ودورها في متابعة موقف منظومة الصرف الصحي على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الطوارئ والتقلبات الجوية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع أي تجمعات مياه أو أعطال قد تؤثر على حركة المواطنين.

وأكدت نائبة محافظ الإسكندرية أن رفع درجات الاستعداد والجاهزية المسبقة يمثلان عنصرا أساسيا في إدارة الأزمات، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الحفاظ على كفاءة منظومة الصرف والتعامل مع المواقف الطارئة.

وشددت الدكتورة أميرة على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي وكل الجهات المعنية، مع الاعتماد على المتابعة اللحظية والبيانات الدقيقة وسرعة الاستجابة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار الخدمات الحيوية بكفاءة.

ومن جانبه، استعرض المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادات الشركة وآليات العمل داخل غرفة العمليات المركزية، موضحا أن الشركة تعتمد على منظومة متكاملة لمتابعة البلاغات والأعطال والطوارئ، مع رفع درجات الاستعداد وفقا لطبيعة كل موقف.

وأكد قنديل أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعمل على مدار الساعة لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تمثل أحد أهم محاور منظومة إدارة الأزمات بالشركة، لما تقوم به من دور في سرعة رصد الموقف وتوجيه فرق الطوارئ والمعدات إلى مواقع البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تطوير منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة العنصر البشري والمعدات، بما يعزز قدرتها على التعامل السريع والفعال مع مختلف المواقف الطارئة، مؤكدا أن جاهزية الشركة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة الاستعداد المسبق ورفع كفاءة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخدمات والمرافق الحيوية بمحافظة الإسكندرية، والتأكد من جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين.