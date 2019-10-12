 ألمانيا: جناح الشباب بالائتلاف الحاكم يرغب في تصويت حزبي على المرشح لمنصب المستشار - بوابة الشروق
السبت 12 أكتوبر 2019 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا: جناح الشباب بالائتلاف الحاكم يرغب في تصويت حزبي على المرشح لمنصب المستشار

زاربروكين (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 2:12 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 2:12 ص

في صفعة إلى الزعيمة أنجريت كرامب كارينباور، دعا جناح الشباب بالحزبين المحافظين الحاكمين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي إلى إجراء تصويت في الحزب بشكل جماعي لتقديم مرشحه لمنصب مستشار ألمانيا في الانتخابات القادمة.

وأيد 170 مندوبا من بين 277 في مؤتمر لجناح الشباب بالحزب المسيحي الديمقراطي في زاربروكين يوم الجمعة الدعوة لإجراء التصويت، بينما عارض الخطوة 107 مندوبين.

ولا يتعين إجراء انتخابات اتحادية قبل عام 2021، إلا أن الأداء السيء لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في مايو الماضي أثار التكهنات بشأن مدى إمكانة استمرار الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه في ولاية بافاريا التحالف المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الاجتماعي .

وعادة ما يكون زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي هو المرشح لمنصب المستشار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك