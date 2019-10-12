رئيس مدينة هاله يشيد بالتماسك الذي أعقب الهجوم على كنيس يهودي

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أشاد رئيس مدينة هاله الألمانية، بيرند فيجاند بتماسك أهل المدينة بعد الهجوم على الكنيس اليهودي.

وقال فيجاند وهو سياسي مستقل لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج" التي تصدر غدا الأحد إن الظروف التي شهدها العام الماضي في كيمنتس لن تتكرر.

وأضاف فيجاند قائلا: "بطبيعة الحال شعرنا في البداية بصدمة، ولكن مجتمع المدينة أظهر تماسكا، وواجه بقوة تهديد المجتمع".

كانت مدينة كيمنتس بولاية سكسونيا شهدت في أغسطس 2018 مظاهرات يومية، بعد أن قتل ألماني (35 عامًا) طعنا بسكين.

وكان اليمينيون المتطرفون شاركوا أيضا في المسيرات الاحتجاجية وأشاروا بتحية هتلر، وهاجموا من ظنوا أنهم ينحدرون من أصول أجنبية.