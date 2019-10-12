زوج هندي يحاول قطع لسان زوجته بعدما طالبته بالبحث عن عمل

حاول زوج هندي في مقاطعة "جاهو بورا" قطع لسان زوجته بسكين بعدما طالبته خلال مشاجرة جرت بينهما بالبحث عن عمل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن السيدة أبلغت الشرطة المحلية أن زوجها قام بإهانتها بشدة بعدما رفضت إعطاءه نقودًا، وأنها حاولت كثيرًا مساعدته من أجل الحصول على عمل أو البدء في مشروع صغير دون جدوى حيث كان يندلع الشجار بينهما في كل مرة.

وأوضحت أن زوجها قبل أن يقدم على فعلته تودد لها وقال إنه يريد تقبيلها وبعدها نزع سكين بين طيات ملابسه وقام بإصابتها بجرح شديد في لسانها وهو يحاول قطعه ولاذ بالفرار.

وتم نقل السيدة للمستشفى حيث نجح الأطباء في إعادة خياطة الجزء المقطوع من لسانها، في حين مازال زوجها فارًا من الشرطة.