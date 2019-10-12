الجامعة العربية تبدأ أعمالها بجلسة تشاورية مغلقة لبحث العدوان التركى على سوريا

بدأ صباح اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر الأربعاء الماضي لبحث الاعتداءات التركية على شمال وشرق سوريا بجلسة تشاورية مغلقة اقتصرت على وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع برئاسة محمد الحكيم وزير خارجية العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

ويشارك فى الاجتماع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والسعودية وتونس ولبنان والكويت والأردن وموريتانيا فيما مثل المندوب الدائم لكل من قطر والسودان وفلسطين بلادهم في الاجتماع ومثل الجزائر أمين عام الشؤون الخارجية.

وكانت مصر سبقت الاجتماع التشاوري المغلق بمشاورات أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه في كل من الأردن والبحرين بقصر التحرير لتنسيق المواقف قبيل الاجتماع.

يذكر أن الخروج بموقف عربي موحد يدين الاعتداء التركي على شمال سوريا سيجد صعوبة في ظل عدم وجود أطراف معنية بالأزمة ممثلة في الاجتماع كسوريا المجمدة عضويتها بالجامعة من ناحية وتباين لغة الخطاب الرسمي للدول العربية من الهجوم التركي مع الاتفاق على وحدة وأمن الأراضي السورية، حيث أدانت كل من مصر والإمارات والسعودية الهجوم فيما التزمت الدول الأخرى بالصمت كلبنان والعراق.