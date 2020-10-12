الرئيس البوليفي الأسبق كيروجا ينسحب من الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس البوليفي الاسبق خورخي كيروجا، أنه سحب يوم الاحد ترشيحه للانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من التصويت.

وكتب كيروجا عبر تويتر أنه ليس لديه أي احتمال للفوز وأراد منع حزب الحركة نحو الاشتراكية الذي ينتمي إليه الرئيس السابق إيفو موراليس من الفوز باكتساح في الجولة الأولى من التصويت.

كما انسحبت الرئيسة المؤقتة جانين أنيز مؤخرا من الترشح لأعلى منصب في البلاد، قائلة إنها تأمل في أن يمنع انسحابها الأصوات في المعسكر المحافظ من الانقسام بين عدد كبير جدًا من المرشحين، مما سيؤدي على الأرجح إلى فوز الحزب الحركة نحو الاشتراكية.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة حصول كيروجا على 1ر1 بالمئة من الأصوات. وحصل مرشح الحركة نحو الاشتراكية لويس آرس على 6ر33 بالمئة والرئيس السابق كارلوس ميسا على نسبة 8ر26 بالمئة والزعيم المدني اليميني لويس فرناندو كاماتشو على نسبة 9ر13 بالمئة.

وللفوز بالجولة الأولى من التصويت، يحتاج المرشح للحصول على أكثر من 50 بالمئة أو أكثر من 40 بالمئة من الأصوات والتفوق بعشر نقاط مئوية عن المرشح الذي يحتل المركز الثاني.

وتعتبر هذه الانتخابات هي إعادة للانتخابات التي أجريت العام الماضي، والتي أعلن موراليس، الرئيس اليساري السابق لبوليفيا والذي استمر في السلطة لمدة 13 عاما، فوزه فيها.

وأشعلت مزاعم حدوث تزوير على نطاق واسع أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أجبرت موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا، على الذهاب إلى المنفى.وتولت إنيز ، وهي من التيار المحافظ السلطة كرئيسة مؤقتة للبلاد.