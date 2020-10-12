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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة اليوم الاثنين في ألمانيا استقرار أسعار الجملة في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار الجملة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي ذلك في حين استمر معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا أقل من صفر في المئة خلال سبتمبر الماضي.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بمدينة فيسبادن، استنادا إلى بيانات أولية أن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 2ر0% مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.

وكان المكتب أعلن أن معدل التضخم السنوي وصل في يوليو الماضي إلى سالب 1ر0%، فيما وصلت إلى 0% في أغسطس الماضي.

يذكر أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة أثر على ارتفاع الأسعار، إذ قررت الحكومة في ظل أزمة كورونا تخفيض شرائح هذه الضريبة اعتبارا من يوليو الماضي لمدة ستة أشهر، وذلك بغرض إنعاش الاستهلاك.

ووفقا لحسابات المكتب، فإن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة 2ر0% من أغسطس إلى سبتمبر.