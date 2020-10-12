سنغافورة تفرض حجرا صحيا على القادمين من ولاية ماليزية

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، أنه سيتحتم على المسافرين الذين يدخلون البلاد من ولاية صباح الماليزية، الخضوع لحجر صحي في منشآت مخصصة لذلك، فيما تزداد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في الولاية الماليزية.

ويسرى هذا الإجراء اعتبارًا من 1159 مساء بالتوقيت المحلي في 14 أكتوبر على كل الأشخاص الذين سافروا إلى صباح في الأسبوعين الماضيين، بحسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وينطبق هذا الإجراء على كل المسافرين العائدين المتمركزين في الأساس في سنغافورة بموجب الممر الأخضر وكذلك مواطني ماليزيا والسكان الذين يحملون إقامة دائمة.

وسوف يتم إضافة المسافرين من هونج كونج إلى قائمة الدول المنخفضة المخاطر وسوف يخضع المسافرون القادمون من هذا الإقليم إلى سنغافورة من 1159 مساء بالتوقيت المحلي في 14 أكتوبر لحجر منزلي يستمر سبعة أيام.