وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: تسميم نافالني لا يمكن أن يمر بدون عقاب

حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قبيل بدء اجتماعهم، من أن تسميم السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، لا يمكن أن يمر بدون عقاب، بينما أيد العديد منهم فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي ضوء النتائج، التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن استخدام غاز أعصاب كيمياوي من مجموعة "نوفيتشوك"، قال وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو، إنه الوقت المناسب لتبني عقوبات سريعا.

وأوضح أوريسكو، أن بلاده، إلى جانب بولندا والدنمارك ودول أخرى، تسعى من أجل فرض عقوبات جديدة على موسكو في حال عدم تعاونها مع التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إنه من المهم للغاية بالنسبة لوزراء الاتحاد الأوروبي، إيجاد خط مشترك بشأن قضية نافالني خلال محادثات اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء، تعامل الاتحاد الأوروبي مع التوترات المستمرة في بيلاروس.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة على جدول الأعمال موقف التكتل من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناجورن و-كاراباخ المتنازع عليها.

كما ستجرى مباحثات بشأن قضايا اخرى حول الوضع في قرغيزستان وفنزويلا وموزمبيق.