مراهقة تحطم رقمين قياسيين في موسوعة جينيس لتمتعها بأطول ساقين في العالم

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تشكل ساقا مايسي كورين 60% من طولها الإجمالي. وحطمت المراهقة التي تبلغ من العمر 17 عاما من ولاية تكساس رقمين قياسيين عالميين في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وكان الرقم القياسي الأول الذي حطمته لامتلاكها أطول ساقين بالنسبة لأنثى، وأما الرقم الثاني، فهو لكونها المراهقة ذات الساقين الأطول.

ويبلغ طول ساقها اليسرى أكثر من 53 بوصة (حوالي 135 سنتيمتر)، بينما تُعد ساقها اليمنى أقصر بقليل، ويبلغ طوله 52.874 بوصة (حوالي 134.3 سنتيمتر)، وفقاً لموسوعة "غينيس".

وفي مقطع فيديو نُشر على قناة الموسوعة في "يوتيوب"، تحدثت والدة المراهقة عن إدراكها كون ابنتها أطول من أقرانها في سن مبكرة، وقالت والدتها في الفيديو: "أعتقد أن هناك نوعا من الجينات التي تمنحها هذا الطول".

ويبلغ طول كورين 6 أقدام و10 بوصات، ويبلغ طول والدها 6 أقدام و5 بوصات، وأما وشقيقها، فيبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات، بينما يبلغ طول والدتها 5 أقدام و7 بوصات.

وفي العام الثاني من المدرسة الثانوية، قالت كورين لموسوعة "غينيس" إنها توقفت عن الاهتمام برأي الأشخاص عنها، وأكدت: "بمجرد أن توقفت عن الاهتمام، لم أتأثر بأي شيء".

والآن، تستخدم كورين وسائل التواصل الاجتماعي لإلهام الآخرين لاعتناق طولهم وتقبله.

وتحظى كورين بـ1.7 مليون متابع في "TikTok"، و50 ألف متابع في "إنستغرام".

وتنشر المراهقة منشورات تتمحور حول الثقة وصورة الجسد بشكل منتظم.

ويحظى كل مقطع فيديو لها في "TikTok" بملايين المشاهدات.

وقالت كورين للموسوعة: "آمل أن ترى النساء طويلات القامة أن الطول هدية"، كما أضافت أنه أمر يجب اعتناقه بدلا من الخجل منه.