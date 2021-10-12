اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب : المرأة صانعة السلام "، والتي تم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على مدى ثلاثة أيام.

وأكدت سوسن داود غالي مقررة فرع المجلس بشمال سيناء (في بيان) أنه تم في ختام فعاليات اليوم الأخير لحملة طرق الأبواب، تنفيذ يوم تفاعلي بعدد من مدارس مدينة العريش إلى جانب تنفيذ ندوة لعدد من المدرسات والعاملات بالمدارس.

وشددت على أهمية عمل برامج ثقافية للفتيات بالتعاون مع قصر ثقافة العريش للعمل على صقل مواهبهن وتنميتها والاهتمام بتعليم الفتيات التراث ومشاركتهن في كافة الأنشطة الثقافية والفنية لعرض القضايا المتعلقة بالمرأة والفتاة.

يذكر أنه تم بدء المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب : المرأة المصرية صانعة السلام " أول أمس الأحد واستمرت حتى اليوم .. كما سبق تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 29 سبتمبر الماضي.