شهباز شريف وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن التزام متجدد بتعميق التعاون متعدد الأوجه بين باكستان وتركيا.

وعقد شريف، الذي وصل في زيارة رسمية تستمر يومين إلى تركيا "اجتماعا وديا وحارا للغاية" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتعهد الجانبان بمواصلة العمل المشترك من أجل السلام الإقليمي والتنمية المستدامة وازدهار شعبي البلدين.

وجدد هذا اللقاء التأكيد على "عمق الروابط التاريخية والأخوية المتجذرة بين باكستان وتركيا، والمبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية الموحدة للتقدم والازدهار"، وفقا للوكالة.

وأعرب رئيس الوزراء، الذي رافقه رئيس أركان الجيش، سيد عاصم منير، عن "بالغ امتنانه لحكومة وشعب تركيا على دعمهم الثابت لباكستان خلال التطورات الأخيرة في جنوب آسيا"، مشددا على "قوة الروابط الأخوية بين البلدين".

وأشاد بالموقف المبدئي لتركيا وتدفق مشاعر الدعم وحسن النية من الشعب التركي تجاه باكستان، واصفا ذلك بأنه مصدر كبير للارتياح والقوة لبلاده.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات الثنائية، مشيرا إلى قطاعات رئيسية ذات اهتمام مشترك وفرص واعدة، تشمل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدفاعية وتطوير البنية التحتية والزراعة.

وأجرى الجانبان مراجعة شاملة لمجمل العلاقات الثنائية، وأكدا عزمهما رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب.