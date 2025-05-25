إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

دعت إسبانيا إلى فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك من أجل إنهاء الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين في بداية اجتماع وزاري لما يسمى بمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية اليوم الأحد: "يجب أن نتفق جميعا على حظر مشترك على الأسلحة.. آخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة".

ودعا ألباريس أيضا إلى "تعليق فوري" لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل - وهو إجراء يجري النظر فيه حاليا في بروكسل- وفرض عقوبات موجهة ضد الأفراد "الذين يعرقلون حل الدولتين".

وأكد ألباريس أنه يجب فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.

وتابع وزير الخارجية الإسباني: "لا شيء من الذي يجري مناقشته هنا موجه ضد دولة إسرائيل"، لكنه أوضح أيضا أن "الشعب الفلسطيني لديه نفس الحق في السلام والأمن مثل الشعب الإسرائيلي".

وأضاف أنه لا يوجد بديل لحل الدولتين لتحقيق سلام دائم وعادل.

وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو في وقت سابق، قال الوزير: "ما هو البديل؟ قتل كل الفلسطينيين؟ طردهم... لا أعرف إلى أين... إلى القمر؟ (...) أم منحهم الجنسية الإسرائيلية؟".

وأضاف قائلا: "يجب أن ننظر في فرض عقوبات، في الأمد القصير جدا، لوقف هذه الحرب التي لا طائل منها – ولإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبدون تدخل، وبشكل حيادي، حتى لا تقرر إسرائيل من يمكنه الحصول على الغذاء ومن لا يمكنه ذلك."

يذكر أن الحكومة الإسبانية هي واحدة من أشد الحكومات الأوروبية انتقادا للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.

وفي سبتمبر الماضي، نظمت إسبانيا أول اجتماع لمجموعة مدريد.

ويشارك في الاجتماع الثاني وزراء وممثلون رفيعو المستوى من نحو 20 دولة في أوروبا والعالم العربي، بالإضافة إلى البرازيل.