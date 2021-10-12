مسؤول أممي يحذر من انهيار البنية الأساسية في اليمن بسبب الصراع المستمر

حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، من انهيار البنية الأساسية في اليمن بسبب الصراع والعنف المستمر في جميع أنحاء البلاد.

وقال جريسلي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "رأيت تدمير المدارس والمصانع والطرق والجسور. رأيت تدمير أنظمة الطاقة، لذا فإن ما جعل اليمن يعمل منذ سبع سنوات في كثير من الحالات لم يعد موجودا".

ونقل المركز عنه جريسلي، تحذيره من التصعيد الأخير للقتال في محافظة مأرب الشمالية الغنية بالنفط، قائلا إن "هذا يضيف الآن إلى مزيد من النزوح في تلك المنطقة، حيث يوجد بالفعل أكثر من مليون نازح. وثانيا، لدينا جيوب حيث يستمر القتال ولا يمكننا تقديم الدعم لها".

وأضاف أنه تم التعهد أيضا بتقديم مبلغ إضافي يتراوح بين 500 و600 مليون دولار أمريكي على هامش المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الدولية كانت أعلى من الاستجابة لحالات الطوارئ الأخرى، "فقد تركزت بشكل خاص - ونحن نفهم السبب - على الأمن الغذائي وجانب التغذية، لأغلب الاستجابة الفورية المنقذة للحياة".

وشدد على أن هذا جعل الوضع داخل اليمن "هشا للغاية وإذا لم ندعم ذلك، إذا لم نحصل على التعهدات الجديدة في الوقت المحدد، في عام 2022، سنعود إلى ما كنا عليه في مارس".

وأوضح أن الناس بحاجة إلى أكثر من رعاية الطوارئ، مضيفا أن "الصحة والتعليم والمياه والوصول والدعم للنازحين داخليا ودعم سبل العيش؛ يتم تمويلها كلها تقريبا بأقل من 20%، ولذا في حين أن إنقاذ الأرواح مهم، فإننا لا نستطيع، ولا يمكننا تجاهل باقي (الاحتياجات)".

كما شدد على أهمية إيجاد طرق لدعم الموظفين المدنيين لأنهم كانوا مفتاح تعافي البلاد، وبرامج المساعدة التابعة للأمم المتحدة. وقال إنه بدونهم، فإن "الاستجابة الإنسانية برمتها" قد تصبح أكثر تكلفة.