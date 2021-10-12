السعودية تفوز على الصين وتتصدر مجموعتها في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال

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انفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على ضيفه الصيني 3 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوز أستراليا على اليابان 2 / 1 وعمان على فيتنام 3 / 1.

وسجل أهداف المنتخب السعودي سامي النجعي (هدفين) في الدقيقتين 15 و38 وفراس البريكان في الدقيقة 73، فيما سجل هدفي المنتخب الصيني ألويسيو دوس سانتوس في الدقيقة 46، ووو زي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الأسترالي، وتوقف رصيد المنتخب الصيني عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، سقط المنتخب الأسترالي في فخ الخسارة أمام مضيفه المنتخب الياباني 1 / 2.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف سجله أوه تاناكا في الدقيقة الثامنة وتعادل المنتخب الأسترالي عن طريق ايديم هرويتيتش في الدقيقة 69 قبل أن يسجل عزيز بيهيتش، لاعب المنتخب الأسترالي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

وتوقف رصيد المنتخب الأسترالي عند تسع نقاط في المركز الثاني، فيما ربع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب عمان على ضيفه فيتنام 3 / 1.

وسجل أهداف منتخب عمان عصام الصبحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومحسن جوهر الخالدي في الدقيقة 49 وصلاح اليحياني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف منتخب فيتنام تين لين نعيون في الدقيقة 39.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب.