وفد من الشركة المصرية للاتصالات يزور أكاديمية مصر للطيران للتدريب

قام وفد من الشركة المصرية للاتصالات بزيارة إلى شركة مصر للطيران، وذلك في إطار برنامج إعداد القادة، بهدف إطلاع متدربي البرنامج على التجارب الناجحة لكبرى الشركات، كجزء من التدريب الذي تقدمه المصرية للاتصالات لأبنائها لإعداد صف ثانٍ من القيادات.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لتفقد الفصول الدراسية وقاعات الشرح والتدريب، وما تتضمنه من وسائل تدريبية على أعلى مستوى، كما تفقد الوفد أجهزة الطيران التمثيلي لتدريب الطيارين والضيافة.

وفي هذا الإطار، رحّب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب الطيار إيهاب الطحطاوي بزيارة الوفد القادم من إحدى كبرى الشركات في مجال الاتصالات، متمنياً مزيدا من التعاون بين هذين الكيانين الكبيرين.

وقام مدير إدارة الموقع الإلكتروني بالأكاديمية المهندس وائل فرج بتقديم نبذة عن الأكاديمية بشكل عام، وشرح تفصيلي عن إمكانيات الأكاديمية، وما تقدمه من برامج تدريبية داخل وخارج مجال الطيران، من أجل إعداد قادة متميزين وذوي كفاءة عالية في مختلف المجالات.

كما استعرضت مدير إدارة الشئون الإدارية بالأكاديمية رشا جلاء كل ما يتعلق بشئون الأفراد والموارد البشرية، وما يجب على كل شخص من تطوير إمكانياته ومهاراته الذاتية من أجل الترقي لمستوى أعلى في حياته المهنية.