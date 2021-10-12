متحدث الرئاسة: افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم العام المقبل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجري تناول العلاقات الثنائية وخاصة منظومة المياه ومحطات المعالجة والتحلية وإدارة مياه الري.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن التعاون بين مصر والمجر بدأ منذ عام 1920، لافتًا إلى وجود شركات مصرية ومجرية تعمل في محطات الرفع والطلمبات الضخمة والكبيرة.

وأشار إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال محطات المعالجة والتحلية، قائلًا إن محطة مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس السيسي مؤخرًا تستهدف معالجة 5.5 مليون متر مكعب مياه يوميًا.

ولفت متحدث الرئاسة، إلى أن مصر تفتتح العام المقبل أكبر محطة معالجة مياه في الحمّام بطاقة 7 ملايين متر مكعب، مضيفًا أن هناك إشادة بالتحركات المصرية الواعدة بقيادة الرئيس السيسي في محيطها الإقليمي والعالم كله.

وذكر أن هناك اندهاشًا بشأن نجاح التجربة المصرية في التنمية والعودة من ظروف صعبة وتحقيق أرقام إيجابية في كل المجالات، مشيرًا إلى التغييرات العميقة التي يحدثها الرئيس في مصر نحو المستقبل والتنمية، خلال سنوات قليلة، رغم التحديات وقلة الموارد والعمل المضني الكبير الذي نحتاجه.

وأكد على أن كل شبر في مصر يشهد عملًا مستمرًا على مدار الليل والنهار، متابعًا: «هناك إشادة من الجميع في كل الاجتماعات والزيارات الخارجية التي يلتقي خلالها الرئيس بشخصيات دولية بما يحدث في مصر».