يواجه عامل سكة حديد أسترالي، عقوبة محتملة لدفع مبلغ 180 ألف دولار بسبب نسيانه علامة ترقيم في منشور على موقع فيسبوك عرضته لتهمة التشهير بإحدى الشركات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الموظف أنثني زدروفيك، نسى وضع الفاصلة العليا في كلمة موظفين حين اتهم الشركة المشغلة له بعدم القدرة على سداد رواتب الموظفين، وبينما كان يعني نفسه بكلمة "موظفين"، فإن غياب الفاصلة العليا جعلت القصد جميع الموظفين وهو ما اعتبرته المحكمة تشهيرا.

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن التهمة قائمة رغم حذف الموظف لمنشوره بعد 12 ساعة من كتابته ورغم تأكيد دفاعه عدم تعمده تجاهل الفاصلة العليا التي تدل على تعلق الأمر به وحده وليس بجميع موظفي الشركة.

وتعد أستراليا من أكثر الدول تشددا حيال قضايا التشهير إذ نجح الممثل الحاصل على الأوسكار جفري راش، منذ عامين، في تغريم شركة روبرت مردوخ مليوني دولار تعويض على قضية تشهير، بينما شهد نفس العام تغريم مواطن أسترالي 18 ألف دولار بسبب تقييم كتبه عن أحد الأطباء البيطريين.

وتلعب علامات الترقيم دورا فاصلا في نجاح أو فشل بعض القضايا إذ أدى غياب فاصلة في إحدى مواد الدستور الأمريكي بنجاح أحد السائقين بنيل تعويض 5 ملايين دولار.