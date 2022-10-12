الاتحاد السكندري يودع البطولة العربية للسلة بالخسارة أمام كاظمة الكويتي

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ودع الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج بيرزيتش، البطولة العربية رقم 34 والمقامة بالكويت خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجاري من دور الثمانية.

وخسر الاتحاد أمام نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 106 - 101، في اللقاء المثير الذي شهد إثارة وندية كبيرة بين الفريقين في المباراة التي انتهت منذ قليل على صالة الاتحاد بالكويت.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى: 25 - 18 للاتحاد، والثانية: 46 - 45 للاتحاد السكندري، والثالثة: 75 - 69 للاتحاد السكندري، والرابعة: التعادل 94 – 94، وفي الوقت الإضافي: 106 - 101 لكاظمة الكويتي.

وبهذه النتيجة يصعد كاظمة لنصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة الأهلي ونظيره الجهراء الكويتي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية عقب فوزه على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 78 - 66.