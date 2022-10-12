أحكام بالسجن المؤبد و5 و15 سنة لـ7 متهمين بقتل جارهم في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامي بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 13299 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2022، بمعاقبة 7 متهمين في قضية قتل جارهم بسبب الثأر في منيا القمح.

وعاقبت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، والمتهم الخامس بالسجن لمدة 15 سنة كونه حدث، والسجن 5 سنوات للمتهمين السادس والسابع.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين: "السيد ال ال"، 35 سنة، فلاح، و"سعيد ال ال ال"، 36 سنة، فلاح، و"محمود ال ال"، 35 سنة، عامل، و"ياسر ال ال"، 49 سنة، بالمعاش، و"ياسر س ال ال ال"، 17 سنة، طالب، و"شحتة س م ال ال"، 28 سنة، عامل، و"محمد ع ال ال"، 25 سنة، طالب، مقيمين في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 10 مايو الماضي، وحال كون المتهم الخامس طفلا تجاوز الخامسة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، قتلوا المجني عليه "تامر محروس إبراهيم إبراهيم"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد لما بينهم من ثأر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا في سبيل تنفيذ ذلك أسلحة بيضاء (سنج وسكاكين) محل الاتهام، وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على كيفية تنفيذ ذلك، فتربص به المتهمان الخامس والسابع وما أن أبصرا مرور المجني عليه حتى أبلغوا باقي المتهمين فقاموا بتعقب خط سيره وما أن ظفروا به حتى إنهال عليه المتهمون من الأول وحتى الخامس طعنًا وضربًا باستخدام ما بحيازتهم من أسلحة بيضاء وأدوات آنفة البيان، فأحدثوا مابه من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية.