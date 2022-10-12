دي روسي مديرا فنيا لـ سبال الإيطالي

يخطو دانييلي دي روسي أولى خطواته كمدير فني، مع فريق سبال المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعد الإعلان أنه سيكون خليفة روبرتو فينتوراتو.

وسينضم دي روسي لفريق سبال بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2024.

وكان دي روسي يتولى منصب المساعد التقني لروبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، ولكنه تخلى عن هذا المنصب لبدء مسيرته في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويحتل سبال المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وخسر آخر مباراتين له في الدوري، مما أدى لإقالة فينتوراتو أمس الأول الأحد.

وشارك دي روسي في 616 مباراة في كافة المسابقات مع روما في 18 عاما قضاها مع الفريق الأول، وكان قائدا للفريق في 207 مباراة.

وكان فرانشيسكو توتي هو الوحيد الذي لعب مباريات أكثر من دي روسي لفريق روما.

ولعب دي روسي 117 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، وساعده في التتويج بكأس العالم 2016، ولعب دوليا حتى عام 2017.

ترك دي روسي فريق روما في 2019 ولعب لفترة قصيرة في بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب، واجتمع بمانشيني في المنتخب الإيطالي.

وكان دي روسي جزء من جهاز مانشيني الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز ببطولة يورو 2020، التي أقيمت العام الماضي، عندما تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بويمبلي.