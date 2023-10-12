انفجار 3 صواريخ إسرائيلية فوق سهل مرجعيون وقذيفة في منطقة الخيام جنوبي لبنان

انفجرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، فوق سهل مرجعيون جنوبي لبنان، كما سقطت قذيفة أطلقتها المدفعية الإسرائيلية على منطقة الخيام الجنوبية، حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.



وساد الهدوء الحذر صباح اليوم الخميس، المناطق الحدودية جنوبي لبنان بعد التوتر الأمني، أمس الأربعاء.



وأغلقت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها، اليوم، لليوم الثالث على التوالي، في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، كذلك أغلقت الجامعة اللبنانية فروعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.



يذكر أن الجيش اللبناني ينفّذ منذ السابع من أكتوبر انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت الماضي، عملية عسكرية، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".



ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.